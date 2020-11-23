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Aktüel Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Duran son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Duran son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:37:50 -
Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Duran son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitiren Duran'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Asri Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye katılanlara vaaz veren İl Müftüsü Hasan Başiş, daha sonra merhum Duran için helallik istedi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından tedbirler kapsamında koruyucu kıyafetli görevliler tarafından cenaze aracına konulan Aziz Duran'ın naaşı, Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Duran ailesinin yakınlarıyla Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu (BİK) Başkanı Rıdvan Duran, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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