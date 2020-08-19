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Gündem Eski Rum bakandan çarpıcı itiraf: Yunanistan Türkiye ile yüzleşmekten korkuyor
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Eski Rum bakandan çarpıcı itiraf: Yunanistan Türkiye ile yüzleşmekten korkuyor

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmekten korktuğunu belirten Rolandis, "Yunanistan Türklerle yüzleşmek istemiyor ve bu yüzden dikkatli bir politika izliyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:17:00 - 2020-08-19 18:19:28
Eski Rum bakandan çarpıcı itiraf: Yunanistan Türkiye ile yüzleşmekten korkuyor

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in 2018 yılında bir televizyon programında yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

"Wights of Salem" adlı Youtube kanalında çevirilen videoda Yunanistan'ın Türkiye ile karşı karşıya gelmekten korktuğunu belirten Rolandis, "Yunanistan deniz hukuku konusunda Türkiye ile arasındaki farkları gündeme getirmek konusunda her zaman isteksiz duruyor. Türkiye (MEB) anlaşmayı imzalamadı. Yaklaşık 130 ülke tarafından imzalandı ama Türkiye imzalamayan 60 ülke arasında. Türkiye herhangi bir anlaşma imzalamadığı için Kıbrıs'ın MEB'e sahip olduğunu tanımadığını söylüyor. 'Kuzey bizim Güney senin' Türkiye böyle diyor ve Ege'de de aynı şeyi diyor. Doğu benim Batı senin çünkü bu bölgedeki adaların bir MEB'e sahip olduğunu tanımıyorum diyor. Yunanistan bu konuda onlarla bir sorun yaşamak istemiyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege'de sondaj yapmaktan kaçındığını dile getiren Rolandis, Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia ederek, "Türkiye, Ege'yi deniz hukukundan farklı bir şekilde bölüyor ve buna uluslararası hukuk diyor. Türkiye doğu benim batı senin diyor ve Yunanistan'ın bu teze açıkça karşı olmadığını söylüyor. Yunanistan Türklerle yüzleşmek istemiyor ve bu yüzden dikkatli bir politika izliyor." ifadelerini kullandı.

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