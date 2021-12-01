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Gündem Eski parti arkadaşından "DEVA"lı Metin Gürcan'a şok sözler
Gündem

Eski parti arkadaşından "DEVA"lı Metin Gürcan'a şok sözler

DEVA Partisi kurucusu ve partinin eski Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili "Espiyonaj suçtur” mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:44:00 -
Eski parti arkadaşından "DEVA"lı Metin Gürcan'a şok sözler

 

AK Parti kaçkını Ali Babacan'ın başında olduğu DEVA Partisi kurucusu ve partinin eski Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan ile ilgili açıklamada bulundu. Partide bulunduğu dönemde Metin Gürcan ile birlikte çalışan Abdurrahman Bilgiç, “Espiyonaj suçtur” mesajı verdi.

Abdurrahman Bilgiç, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı: 

“Espiyonaj zaten suçtur. Ben diplomasi ve güvenlik alanında kritik görevler yapmış insanların, bu kapsam dışında da para karşılığı analizlerini paylaşmalarını şık bulmam ve şahsen içime sindiremem.”

 

Abdurrahman Bilgiç istifa etmişti

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Temmuz 2021’de sosyal medya hesabından, siyaseti bıraktığını açıklamıştı. 

Espiyonaj nedir?

Espiyonaj batı kökenli dillerde casusluk veya günümüzün sık kullanılan kelimesi ajan manasına gelmektedir.

 

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