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Gündem Eski Paris askeri ataşesi ile 9 kişi FETÖ’den tutuklandı
Gündem

Eski Paris askeri ataşesi ile 9 kişi FETÖ’den tutuklandı

Dün Türkiye genelinde FETÖ’nün emniyet ve jandarma yapılanmaları ile örgüte eleman ve para toplamaya çalışanlara ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı, hakim karşısına çıkarılan 10 kişi de tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:20:00 -
Eski Paris askeri ataşesi ile 9 kişi FETÖ’den tutuklandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına çıkan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istenen eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilirken örgütün “Polis Akademisi abisi” olduğu iddia edilen S.Ç, “Adana ve Kütahya ablaları” ile “Kütahya kasası” olduğu şüphesiyle aranan kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakınları cezaevinde olan örgüt mensuplarına yardım dağıttığı da öğrenildi. Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü ise tutuklandı. FETÖ’nün Karabük’teki “kadın yapılanması”na yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Bank Asya’yı aktif kullanan A.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya’da gözaltına alınan 25 FETÖ zanlısından adliyeye sevk edilen 15 kişiden 2’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun’da gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis ile Antalya’da yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski hava harp okulu öğrencisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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