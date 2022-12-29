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Dünya Eski Papa Benedict için peş peşe çağrı!
Dünya

Eski Papa Benedict için peş peşe çağrı!

Benedict için dua isteyen Papa'nın ardından yapılan açıklamada, "Aklı başında ama durumu ciddi" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 21:06:00 -
Eski Papa Benedict için peş peşe çağrı!

Benedict için dua isteyen Papa'nın ardından yapılan açıklamada, "Aklı başında ama durumu ciddi" denildi.

95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Benedict için dua talep ederken, "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta." demişti.

Konuya ilişkin Vatikan'dan son dakika güncellemesi yapıldı. Papa Benedict'in durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.

Vatikan Basın Ofisi Direktörü Matteo Bruni, "Kesinlikle aklı başında ve uyanık. Bugün durumu ciddi olsa da şu anda stabil." dedi.

Açklamada, "Papa Francis, kendisi için dua etme ve bu zor saatlerde ona eşlik etme davetini yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Benedict için peş peşe çağrı

Öte yandan Almanya, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin Katolik lideri de Papa Benedict için dua edilmesini istedi.

Alman Kardinal Reinhard Marx, "Benedict'in sağlık durumuyla ilgili endişe verici haberi öğrendim. Onun için dua etmenizi istiyoruz." dedi.

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Yorumlar

Gıllanan adam

Papa da olsan kralda olsan cumhurbaşkanı da olsan sonunda ölüm var yani hesap var .

Uğur

Vah vah. Gencecik adam. Henüz 95 yaşında.
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