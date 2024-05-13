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Dünya Katil sürüsü MOSSAD'ın eski Başkanı Yossi Cohen Biden'ı topa tuttu
Dünya

Katil sürüsü MOSSAD'ın eski Başkanı Yossi Cohen Biden'ı topa tuttu

Yeniakit Publisher
2024-05-13 16:59:00 - 2024-05-13 17:00:14
Katil sürüsü MOSSAD'ın eski Başkanı Yossi Cohen Biden'ı topa tuttu

Terörist İsrail'in istihbarat birimi MOSSAD'ın eski başkanı Yossi Cohen, İsrail'e silah sevkiyatını askıya aldığı için Biden'ı topa tuttu.

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'e silah sevkiyatını askıya alması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Cohen, İsrail'de düzenlenen bir anma günü etkinliğinde ABD'nin Tel Aviv yönetimine silah sevkiyatını askıya almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını askıya alması nedeniyle Biden'ı eleştiren Cohen, İsrail'e Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik "saldırı özgürlüğü verilmesi gerektiğini" savundu.

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
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ABD Başkanı Joe Biden da CNN'e verdiği röportajda, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." ifadelerini kullanmıştı.

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