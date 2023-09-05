  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

İYİ Partili Adnan Beker'in sözleri şoke etti! Stüdyo buz kesti

Komşusunu bıçaklayan HKP Genel Başkanı'ndan 'pes' dedirten savunma! 'Yeşile düşmasınız dedim'

İstanbullular Salı gününe dikkat! Kenti elektrik fırtınası vuracak

iPhone 15'in işte fiyat listesi! Açıklandı: Akıllı telefon piyasada yola devam ederken Türkiye fiyatı dudak uçuklattı

Çin’in G20 Liderler Zirvesi için sarsacak hamlesi dikkati çekti! İlan etti: Katılmayacak, karar verdi!

Papa Franciscus Çin'e yağ çekti

Şirin Payzın'dan Ali Koç'a A Milli Kadın Voleybol takımı tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!

Euro yükselişte! Enflasyon için şok edici detay: Yuan ise beklenen verilerde zayıf! İşte tahmin, ne olacak?
Dünya Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı
Dünya

Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 09:15:00 -
Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden coronavirüse yakalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden coronavirüse yakalandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşinin coronavirüse yakalandığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hafif semptomlar gösteren Jill Biden'ın Delaware'deki evinde dinlendiği, 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden'a yapılan testin sonucunun ise negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yakından izlendiği ve haftanın kalanında düzenli olarak test yapılacağı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23