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Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, “7 Haziran - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin Orta doğu bataklığına atıldığını” ileri sürerek, yeni parti kuracak olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bu sürece ilişkin yaptığı açıklamalarla neyi kastettiğini şeffaf biçimde açıklaması gerektiğini söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:41
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

Yeni parti çalışmaları ile bilinen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Sakarya'da yaptığı tartışma başlatan açıklamalarını değerlendiren eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, “Bu açıklamalar gerçekten çok ciddi” dedi.

O sıcak dönemde başbakanlık yapmış bir kişinin, bu şekilde ifadelerde bulunmasının “meseleye ciddi yaklaşılmasını gerektirdiğine” dikkat çeken Öneş, 7 Haziran seçimleri sonucunda ortaya çıkan siyasi tabloda CHP ile ortak hükümet kurulup kurulmaması meselesi olduğuna da işaret etti.

Öneş, şu değerlendirmeyi yaptı:

İktidar cephesinde Davutoğlu tarafından yürütülen bir mesele vardı. Önemli bir konuydu. Bu ittifakın kurulamaması Türkiye’de birçok demokratik kesim tarafından kaçırılan bir fırsat olarak değerlendirilmişti. Ondan sonra artan terör olayları, çok ciddi eylemler ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten terörü tırmandıran, Türkiye’deki demokratik gelişime engeller ortaya çıkaran ve Türkiye’nin iç ve dış politikasını etkileyen eylemlerdi. Türkiye bu süreçte Orta doğu politikasında farklı adım adımlar atmaya başladı.

'İma ile bu cümlelerini bırakmaması gerekir, açıklaması gerekir'

Orta doğu ateşine, bataklığına girmek durumunda kaldı. Ve iktidar ile muhalefet arasındaki ilişkiler de zayıfladı. Sanıyorum ki bu olaylar çerçevesinde meseleye baktığımızda Davutoğlu’nun söylemek istediklerine şeffaflık kazandırılması önem kazanıyor. Bunu beklemek bütün vatandaşların hakkı. O tarihte sorumluluğu olan bir siyasetçinin ima ile bu cümlelerini bırakmaması gerekir. Açıklaması gerekir. Böylece Türkiye kamuoyu da aydınlanmış olur.

Davutoğlu ne demişti?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişinin insan içine çıkamaz sözleriyle gündem yaratmış "Bu anlamda en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:41
  1. Sakarya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş
  4. CHP
  5. iktidar
  6. Orta Doğu
  7. yeni parti

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