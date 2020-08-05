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Spor

Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:41:29 -
Eski milli güreşçi Sümer Koçak vefat etti

ANKARA (AA) - Eski milli güreşçi Sümer Koçak, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sümer Koçak'ın cenazesi bugün Konya Selçuklu Musalla Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.

1961 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Gülebi köyünde doğan Sümer Koçak, 1980'de gençler Türkiye şampiyonu oldu.

Koçak, 1982'de Balkan şampiyonluğunu kazandı. Milli takımda 68 kilonun değişmez güreşçilerinden biri olan Koçak, 75 kez milli mayoyu giydi.

Büyüklerde 5 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Sümer Koçak, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü elde etti.

Koçak ayrıca 1984 ve 1988 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etti.

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