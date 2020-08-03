  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:28:38 -
Eski milli futbolcu Mesut Şen son yolculuğuna uğurlandı

BURSA (AA) - Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in cenazesi toprağa verildi.

Yeşil-beyazlı kulübün kurulduğu 1963 yılından 1973'e kadar Bursaspor formasını giyen, A Milli Takım'da da oynayan Mesut Şen için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa millet vekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, Bursaspor'un divan kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile spor camiasından isimler katıldı.

Mesut Şen'in cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı