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Eski milli futbolcu Abdullah Çevrim toprağa verildi

Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, A Milli Takım eski oyuncusu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
Eski milli futbolcu Abdullah Çevrim toprağa verildi

Uzun yıllar Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen spor yorumcusu, A Milli Takım eski oyuncusu Abdullah Çevrim, son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz akşam kalp krizi geçirerek,hayatını kaybeden eski spor yorumcusu Abdullah Çevrim, Muğla’nın Fethiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çevrim’in cenazesi hastane morgundan alınarak önce evine daha sonra da Yeni Camiye getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe’de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Fethiyesporlu taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar, Çevrim’in akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim’in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim’in çok değerli biri olduğunu belirterek, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun senle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun" dedi.


Takım arkadaşlarından Aydın Yelken ise, "Uzun yıllardır beraberliğimiz vardı. Şu an çok üzgünüm" diye konuştu.


Törenin ardından Çevrim’in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çevrim’in ailesi, cenaze taziyeleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
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