Eski milletvekili AK Parti’den istifa etti

Sezai Erhan yeniakit AK Parti'de hareketli bir gün yaşanıyor. Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk AK Parti’den istifa etti.

İstifasında AK Parti yönetimine sitem etti

Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, "AK Parti içerisinde uygulamaların uyuşmazlığı, varolan uyuşmazlıkların her geçen gün artarak devam ediyor olması istişareden gitgide uzaklaşan şahsi faydaya odaklanmış ortamın kendini var ediyor olması, beni var eden değer ve ilkelerimle AK Parti içinde daha fazla hizmetimin kalmadığını üzülerek müşahede etme imkanı kalmadı" diyerek partiyi bıraktığını açıkladı.

Davutoğlu’nun toplantılarına katılmıştı

YeniAkit, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Manisa Dostlar Platformununa Mustafa Öztürk’ün de katıldığını ve en ön masada yer aldığını duyurmuştu.