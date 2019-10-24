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Eski milletvekili AK Parti’den istifa etti

AK Parti eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, AK Parti’de hizmet etme imkanının kalmadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.

24 Ekim 2019 Perşembe 13:54
Eski milletvekili AK Parti’den istifa etti

 Sezai Erhan  yeniakit  AK Parti'de hareketli bir gün yaşanıyor. Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk AK Parti’den istifa etti.

İstifasında AK Parti yönetimine sitem etti

Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, "AK Parti içerisinde uygulamaların uyuşmazlığı, varolan uyuşmazlıkların her geçen gün artarak devam ediyor olması istişareden gitgide uzaklaşan şahsi faydaya odaklanmış ortamın kendini var ediyor olması, beni var eden değer ve ilkelerimle AK Parti içinde daha fazla hizmetimin kalmadığını üzülerek müşahede etme imkanı kalmadı" diyerek partiyi bıraktığını açıkladı.

Davutoğlu’nun toplantılarına katılmıştı

YeniAkit, geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı Manisa Dostlar Platformununa Mustafa Öztürk’ün de katıldığını ve en ön masada yer aldığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 13:54
  1. Manisa
  2. Bursa
  3. AK Parti
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Mustafa Öztürk
  6. istifa

YORUM YAZ

  • politikapolitika17 sa önce
    valla 40 yıldır politika ile uğraşıyorum böyle bir isme rastlamadım ak parti açısındanda kayıp sayılmaz 
  • RecepRecep18 sa önce
    Güle güle...
  • YÜKSELYÜKSEL18 sa önce
    Partimiz elhamdülillah fetoculerden temizleniyor Şükürler olsun
  • necati güneynecati güney18 sa önce
    HERKES ŞUNU İSTİYOR. BÖYLE KİŞİLERİN RESİMLERİ MUTLAKA YAYINLANSIN!
  • OU.OU.18 sa önce
    Sende A.d. oğlu gibi çürük  bir elmaymışsın dava adamı bir sorunla karşılaştığı vakit hemen fareler gibi gemiyi terk etmez sorunlarla mücadele eder 
  • BEKİR BEKİR 18 sa önce
    Çok böyükkkk adamdı yazık oldu ak partiye!!!!! parti dağılır artık.

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