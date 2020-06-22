Eski MHP'li vekil hayatını kaybetti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.
MHP 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçen 29 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.
23 gün yaşam savaşı verdi
Hastanede tedavisi devam eden Kilci, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü.
Kilci, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.