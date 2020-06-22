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Siyaset

Eski MHP'li vekil hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 08:31:00 -
Eski MHP'li vekil hayatını kaybetti

MHP 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçen 29 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

23 gün yaşam savaşı verdi

Hastanede tedavisi devam eden Kilci, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü.

Kilci, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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