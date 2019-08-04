Eski meyve kasalarını ev dekorasyonunda değerlendirmenin 10 yolu
Evinizi dekore etmek için binlerce lira harcamanıza hiç gerek yok. İhtiyacınız olan birkaç eski meyve kasası ve şahane bir fikir...04 Ağustos 2019 Pazar 18:22
Hanımlar evlerinin her zaman zarif ve şık görünmesini ister. Evinize modern olduğu kadar klasik bir görünüm kazandırmak için her zaman dev bütçelere ihtiyacınız yoktur. Şık bir ev için birkaç adet eski meyve kasası ve bir miktar boya işinize fazlasıyla yarayacaktır.
1.Banyolara zarif bir dokunuş
Birkaç adet meyve kasasını boyayıp, birleştirdiğinizde ortaya şahane bir banyo dolabı çıkacaktır.
2. Vitrin yerine meyve kasası
Aksesuarlarınızı, vazolarınızı sergilemek için meyve kasalarını kullanabilirsiniz.
3. Orta sehpa için şahane bir öneri
Boya ve biraz tutkalla misafirlerinizi kıskandıracak şahane bir masa yapabilirsiniz.
4. Eski usul terek
Son dönemde mutfaklarda terekler yeniden popüler oldu. Hazır terek almak yerine siz de hayalinizdeki rafı kendiniz hazırlayabilirsiniz.
5. Muhteşem kitaplıklar
Hayalinizdeki kitaplığa sahip olmak için mobilyacı mobilyacı dolaşmanıza gerek yok.
6. Meyve kasasından saksı
Balkonlarınızı ve teraslarınızı bu şık saksılarla süsleyebilirsiniz.
7. Zarif bir bank
Antrelerinizi ve balkonlarınızı süsleyecek şahane bir bank hazırlamak için 3-4 adet kasa işinize yarayacaktır.
8. Sehpa tasarımı
Şık sehpalara sahip olmak sandığınızdan çok daha kolay.
9. Zarif puflara ne dersiniz?
Salonlarınızı, yatak odalarınızı bu şahane puflarla dekore edebilirsiniz.
10. Ayakkabılık ihtiyacınıza hızlı çözüm
Ayakkabılarınızı, çizmeleriniz gönül rahatlığıyla muhafaza edebileceğiniz bir dolaba ihtiyacınız varsa, bu tasarım tam size göre.
YORUM YAZ