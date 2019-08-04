Eski meyve kasalarını ev dekorasyonunda değerlendirmenin 10 yolu

Hanımlar evlerinin her zaman zarif ve şık görünmesini ister. Evinize modern olduğu kadar klasik bir görünüm kazandırmak için her zaman dev bütçelere ihtiyacınız yoktur. Şık bir ev için birkaç adet eski meyve kasası ve bir miktar boya işinize fazlasıyla yarayacaktır.

1.Banyolara zarif bir dokunuş

Birkaç adet meyve kasasını boyayıp, birleştirdiğinizde ortaya şahane bir banyo dolabı çıkacaktır.

2. Vitrin yerine meyve kasası

Aksesuarlarınızı, vazolarınızı sergilemek için meyve kasalarını kullanabilirsiniz.

3. Orta sehpa için şahane bir öneri

Boya ve biraz tutkalla misafirlerinizi kıskandıracak şahane bir masa yapabilirsiniz.

4. Eski usul terek

Son dönemde mutfaklarda terekler yeniden popüler oldu. Hazır terek almak yerine siz de hayalinizdeki rafı kendiniz hazırlayabilirsiniz.

5. Muhteşem kitaplıklar

Hayalinizdeki kitaplığa sahip olmak için mobilyacı mobilyacı dolaşmanıza gerek yok.

6. Meyve kasasından saksı

Balkonlarınızı ve teraslarınızı bu şık saksılarla süsleyebilirsiniz.

7. Zarif bir bank

Antrelerinizi ve balkonlarınızı süsleyecek şahane bir bank hazırlamak için 3-4 adet kasa işinize yarayacaktır.

8. Sehpa tasarımı

Şık sehpalara sahip olmak sandığınızdan çok daha kolay.

9. Zarif puflara ne dersiniz?

Salonlarınızı, yatak odalarınızı bu şahane puflarla dekore edebilirsiniz.

10. Ayakkabılık ihtiyacınıza hızlı çözüm

Ayakkabılarınızı, çizmeleriniz gönül rahatlığıyla muhafaza edebileceğiniz bir dolaba ihtiyacınız varsa, bu tasarım tam size göre.