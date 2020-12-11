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Aktüel Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi
Aktüel

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:55:45 -
Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Refik Hariri suikastı davasında çıkan kararın uygulanmasını istedi

BEYRUT (AA) - Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri suikastının faili olarak 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Selim Cemil Ayyaş hakkındaki hükmün uygulanması gerektiğini belirtti.

Hariri, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesinin Hollanda'nın Lahey kentinde bugün gerçekleştirdiği duruşmanın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Uluslararası adalet, şehit Başbakan Refik Hariri ve arkadaşlarının suikastına ilişkin kararını verdi. Selim Cemil Ayyaş hakkında verilen cezanın uygulanması gerekir. Lübnan yargısı ve emniyetinin de bu konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor."

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, bugün gerçekleştirilen duruşmada, Refik Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikastın faili Ayyaş hakkındaki kararını açıklamıştı. Mahkeme, Refik Hariri ve diğer 21 kişinin ölümünden gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

- Hizbullah, mahkemeyi tanımıyor

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, daha önce konuyla ilgili yaptığı bir konuşmada, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin açıklayacağı karara işaret ederek, şunları söylemişti:

"Karar ne olursa olsun bizim için yok hükmündedir. Hizbullah'ı hedef almak için Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesini fırsata çevirmek isteyenler var."

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