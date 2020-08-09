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Dünya

Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan'ın eski Başbakanı Fuad Sinyora, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrasında gönderdikleri acil tıbbi yardım için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı yazılı açıklama ile teşekkürlerini sundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 04:37:00 -
Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür

Lübnan'ın eski Başbakanı Fuad Sinyora yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın Lübnan'ı ziyaretiyle gelen nazik, cömert, hızlı, kardeşçe ve insani girişim için teşekkür ederiz." dedi.

"Türkiye dostluğunu gösterdi"

Eski Başbakan Sinyora, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü nazik ve cömert yardımıyla Lübnan halkının kıymetli ve büyük bir dostu olduğunu kanıtlamıştır." yorumunda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , beraberindeki heyetle resmi görüşmelerde bulunmak ve patlamanın meydana geldiği limanı ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yürütülen yardım çalışmalarını izlemek üzere Lübnan'ı ziyaret etmişti.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama olmuştu. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158, yaralı sayısı da 6 bini aşmıştı.

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