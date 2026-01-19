Eski Kore formülü sizi 10 yaş genç gösterecek: Etkili müdahale...

Ev yapımı kırışıklık kreminin faydaları

Hazırlaması kolay;

Bütün malzemeler ucuz ve mutfağınızda zaten var.

Krem nemlendiricidir, cildi nemlendirerek kırışıklıkları giderir, kimyasallarla doldurmaz.

Krem her cilt tipinde kullanılabilir.

Size uzun vadeli faydalar sağlayacak, ancak farkı sadece 7 gün içinde göreceksiniz.

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlık:

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir macun elde edinceye kadar karıştırın, ardından bir kavanoza aktarın. Kremayı buzdolabında saklayın.

Krem nasıl kullanılır?

Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından kremi yüzünüzün her tarafına uygulayın ve hafifçe masaj yapın. Bu krem ​​uygulamak için en uygun zaman yatmadan hemen öncedir, bu nedenle kremayla uyuyun. Sabahları yüzünüzü yıkayın ve pürüzsüz ve ipeksi bir his yaşayın.

Kremi 7 gün boyunca günlük olarak uygulamaya devam edin, ardından haftada bir kez kullanın.