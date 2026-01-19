Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!
Çöp diye attığımız pek çok şeyin aslında yepyeni ve faydalı kullanımları var.
Muz kabuğu! Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar. Cildinize sürdüğünüzde kaşıntıya iyi gelir. Ayakkabıları parlatmak için kullanılabilir.
Filizlenmiş patates! Filizlenen patateslerinizi toprağa dikerseniz yeniden büyürler.
Portakal kabuğu! Böceklere karşı oldukça etkilidir. Parçalar halinde evin etrafına yerleştirirseniz böceklerden kurtulabilirsiniz.Kötü kokuları yok etmek için çöpe açık halde atabilirsiniz.
Soğan ve sarımsak kabukları! Soğan ve sarımsakların kabuğunda çok fazla besleyici öğe bulunur. Süzerek yaptığınız çorbalarda kabuklu bir şekilde kullanabilirsiniz.
Karpuz kabuğu! Karpuz kabuğunu cilde sürdüğünüzde aknelere karşı oldukça etkilidir.
Elma kabuğu! Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz.Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz.5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.
Ananas sapı! Ananas sapını saksıya ektiğinizde biraz sabırlı olursanız bir kaç yıl içerisinde size yeni ananaslar verebilir.
Sebze meyve posası Sebze meyve posalarını ekmek yaparken kullanabilirsiniz. Yumurta kabuğu! Ezerek bitkilerinizin toprağına karıştırdığınızda kalsiyum desteği sağlar.
Turşu suyu! Son turşuyu da yediğinizde içine yeni sebzeler ekleyerek hızlıca turşu elde edebilirsiniz. Havuç! Kestiğiniz kısımları suda bekletirseniz büyüdüğünü göreceksiniz.
