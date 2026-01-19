  • İSTANBUL
Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Çöp diye attığımız pek çok şeyin aslında yepyeni ve faydalı kullanımları var.

#1
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Muz kabuğu! Muz kabuğunu parçalar halinde bahçenize dağıttığınızda böcekleri kovar. Cildinize sürdüğünüzde kaşıntıya iyi gelir. Ayakkabıları parlatmak için kullanılabilir.

#2
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Filizlenmiş patates! Filizlenen patateslerinizi toprağa dikerseniz yeniden büyürler.

#3
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Portakal kabuğu! Böceklere karşı oldukça etkilidir. Parçalar halinde evin etrafına yerleştirirseniz böceklerden kurtulabilirsiniz.Kötü kokuları yok etmek için çöpe açık halde atabilirsiniz.

#4
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Soğan ve sarımsak kabukları! Soğan ve sarımsakların kabuğunda çok fazla besleyici öğe bulunur. Süzerek yaptığınız çorbalarda kabuklu bir şekilde kullanabilirsiniz.

#5
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Karpuz kabuğu! Karpuz kabuğunu cilde sürdüğünüzde aknelere karşı oldukça etkilidir.

#6
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Elma kabuğu! Kurumuş elma kabuklarından muhteşem bir kış çayı hazırlayabilirsiniz.Alüminyum gereçlerdeki lekeleri temizlemek için kullanabilirsiniz.5-10 dakika yüzünüzde beklettiğinizde yorgunluğunuzu alır ve cildinizi tazeler.

#7
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Ananas sapı! Ananas sapını saksıya ektiğinizde biraz sabırlı olursanız bir kaç yıl içerisinde size yeni ananaslar verebilir.

#8
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Sebze meyve posası Sebze meyve posalarını ekmek yaparken kullanabilirsiniz. Yumurta kabuğu! Ezerek bitkilerinizin toprağına karıştırdığınızda kalsiyum desteği sağlar.

#9
Foto - Çöp diyorlardı: Çöp diye atıyoruz ama inanılmaz faydası var!

Turşu suyu! Son turşuyu da yediğinizde içine yeni sebzeler ekleyerek hızlıca turşu elde edebilirsiniz. Havuç! Kestiğiniz kısımları suda bekletirseniz büyüdüğünü göreceksiniz.

