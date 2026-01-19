  • İSTANBUL
Eğitim O ilimizde kurslara 1 gün ara verildi
Eğitim

O ilimizde kurslara 1 gün ara verildi

O ilimizde kurslara 1 gün ara verildi

Elazığ’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent merkezindeki bazı kurumlara bağlı kurslarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ’da dün başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı ile buzlanma, eğitim faaliyetlerinde yeni bir ara kararını beraberinde getirdi.

 

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı veya denetiminde olan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerde ise kaymakamlar tarafından karar verilecektir" denildi.

