Evlerin önü temizlenmezse tehlike büyüyor! İşte donan zeminle doğru müdahale formülü

Türkiye genelinde birçok şehir günlerdir kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da da bazı ilçelerde karla birlikte buzlanma kendini gösterdi. Bu tablo, özellikle apartman girişleri, bina önleri, kaldırımlar ve müstakil evlerin çevresinde kayma riskini artırdı. Kış manzarası ilk bakışta güzel görünse de asıl tehlike kar eriyip yeniden donduğunda ortaya çıkıyor. Çünkü buz tabakası hem yürüyenler hem de araçlar için kontrolü zorlaştırıyor. Bu nedenle kar ve buz temizliği sadece konfor değil, doğrudan güvenlik meselesi haline geliyor. Uzmanlar, buz oluştuğunda rastgele yöntemlerle değil; zemine zarar vermeyen, etkili ve kontrollü adımlarla ilerlenmesi gerektiğini vurguluyor.