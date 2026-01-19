Evlerin önü temizlenmezse tehlike büyüyor! İşte donan zeminle doğru müdahale formülü

  • İSTANBUL
Türkiye kara kışa teslim oldu... Hal böyle olunca bina ve müstakil evlerin önünde oluşan buzlanma gizli kazalara davetiye çıkarıyor. Peki, buz tutan zeminlerde en güvenli temizlik nasıl yapılmalı?

Türkiye genelinde birçok şehir günlerdir kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da da bazı ilçelerde karla birlikte buzlanma kendini gösterdi. Bu tablo, özellikle apartman girişleri, bina önleri, kaldırımlar ve müstakil evlerin çevresinde kayma riskini artırdı. Kış manzarası ilk bakışta güzel görünse de asıl tehlike kar eriyip yeniden donduğunda ortaya çıkıyor. Çünkü buz tabakası hem yürüyenler hem de araçlar için kontrolü zorlaştırıyor. Bu nedenle kar ve buz temizliği sadece konfor değil, doğrudan güvenlik meselesi haline geliyor. Uzmanlar, buz oluştuğunda rastgele yöntemlerle değil; zemine zarar vermeyen, etkili ve kontrollü adımlarla ilerlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Buzla mücadelede en kolay ve en güvenli yol, buzun zemine tutunmasını daha oluşmadan engellemek. Bunun için fırtına veya yoğun kar başlamadan önce yüzeye buzlanmayı önleyici bir ürün uygulanması öneriliyor. Bu önlem, buzun zemine yapışmasını zorlaştırdığı için sonrasında yapılacak temizliği hem daha kolay hem de daha güvenli hale getiriyor. Kar yağışı devam ederken “zemin tamamen çıplak kalsın” düşüncesi çoğu zaman gerçekçi değil. Asıl amaç, yüzeyde tutunmayı sağlayıp kaymayı önlemek ve yeniden donmanın önüne geçmek. Eğer kişi evdeyse ve hava şartları izin veriyorsa buz çözücü ürünlerin belirli aralıklarla yeniden uygulanması güvenliği artırabiliyor. Özellikle uzun süreli yağışlarda zeminin bir anda cam gibi kesilmesini engelleyen küçük müdahaleler büyük fark oluşturabiliyor.

Buz tuttuysa ne yapılmalı? Zemin çoktan buz tuttuysa, en etkili seçenek düşük aşındırıcı özelliği olan buz çözücü ürünler kullanmak. Bu ürünlerin amacı buzu parçalayarak gevşetmek ve zeminden ayrılmasını kolaylaştırmak. Bu sayede hem beton yüzey hem de çevredeki bitkiler daha az zarar görüyor. Buz tabakası kalınsa acele edilmemesi gerekiyor. Ürünün yüzeyde çalışması için zaman tanımak, ardından gevşeyen buzu daha kontrollü şekilde temizlemek gerekiyor.

Buz kazımada kullanılan ekipman da en az yöntem kadar önemli. Sağlam bir plastik kürek, özellikle metal kenarlı modellerle birlikte kullanıldığında işinizi kolaylaştırabiliyor. Eğer özel bir buz kırıcı aparat varsa bu da işe yarayabiliyor. Ancak burada kritik nokta, yüzeye nasıl müdahale edildiği. Buzu kazırken sert darbelerle dikine saldırmak yerine, zemine yakın açıyla çalışmak gerekiyor. Yaklaşık 15 dereceye yakın bir açıyla buzun altından sıyırarak ilerlemek hem betona zarar verme riskini azaltıyor hem de daha kontrollü bir temizlik sağlıyor.

Hangi buz çözücü ne zaman işe yarar? Ev kullanıcıları için öne çıkan seçeneklerden biri magnezyum klorür. Ortalama kış koşullarında etkisini koruyan bu ürün, yaklaşık -12°C ile -18°C aralığına kadar işe yarayabiliyor. Beton ve çevre düzenine daha dengeli yaklaşması nedeniyle günlük kullanımda sık tercih ediliyor. Daha sert kış koşullarında kullanılan bir diğer ürün ise kalsiyum klorür. Bu ürün daha düşük sıcaklıklarda da etkili olabiliyor ve buzu daha hızlı çözebiliyor. Ancak kalsiyum klorür güçlü olduğu için gereğinden fazla kullanıldığında yüzeyde ve çevrede olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle ölçülü uygulama öneriliyor.

En sık yapılan 4 hata: Buzla mücadelede bunları yapmayın Buz temizliği sırasında yapılan bazı yanlışlar kazayı önlemek yerine riski artırabiliyor. İşte kaçınılması gereken kritik hatalar: 1- Buzu bekletmek ve büyümesine izin vermek En sık yapılan hata, buzun “nasıl olsa erir” diye beklenmesi. Buz zemine tamamen yapıştığında temizlemek hem daha zor hem daha tehlikeli hale geliyor. 2- Buz çözücüyü gereğinden fazla dökmek Fazla ürün, betona zarar verebiliyor, çevredeki bitkileri etkileyebiliyor ve sıcaklık düştüğünde yüzeyde kaygan bir tabaka bırakabiliyor. Ölçü, burada en önemli detay. 3- Metal aletlerle kazımaya çalışmak Metal kürek, keski ya da sert uçlu aletler yüzeyi çatlatabiliyor, kırabiliyor ve betonda geri dönüşü zor hasarlar bırakabiliyor. 4- “Sıcak su dökeyim bitsin” düşüncesi Kısa süreli çözüm gibi görünse de sıcak su dökülen buz hızla eriyip yeniden donabiliyor. Bu durumda yüzey daha da pürüzsüzleşip adeta kaygan bir buz pistine dönüşüyor. Ayrıca soğuk havada sıcak suya maruz kalan beton yüzeylerde çatlama riski de artabiliyor.

