Evlerin önü temizlenmezse tehlike büyüyor! İşte donan zeminle doğru müdahale formülü

En sık yapılan 4 hata: Buzla mücadelede bunları yapmayın Buz temizliği sırasında yapılan bazı yanlışlar kazayı önlemek yerine riski artırabiliyor. İşte kaçınılması gereken kritik hatalar: 1- Buzu bekletmek ve büyümesine izin vermek En sık yapılan hata, buzun “nasıl olsa erir” diye beklenmesi. Buz zemine tamamen yapıştığında temizlemek hem daha zor hem daha tehlikeli hale geliyor. 2- Buz çözücüyü gereğinden fazla dökmek Fazla ürün, betona zarar verebiliyor, çevredeki bitkileri etkileyebiliyor ve sıcaklık düştüğünde yüzeyde kaygan bir tabaka bırakabiliyor. Ölçü, burada en önemli detay. 3- Metal aletlerle kazımaya çalışmak Metal kürek, keski ya da sert uçlu aletler yüzeyi çatlatabiliyor, kırabiliyor ve betonda geri dönüşü zor hasarlar bırakabiliyor. 4- “Sıcak su dökeyim bitsin” düşüncesi Kısa süreli çözüm gibi görünse de sıcak su dökülen buz hızla eriyip yeniden donabiliyor. Bu durumda yüzey daha da pürüzsüzleşip adeta kaygan bir buz pistine dönüşüyor. Ayrıca soğuk havada sıcak suya maruz kalan beton yüzeylerde çatlama riski de artabiliyor.