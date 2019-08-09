Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in gözaltına alınması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisinin bazı yetkilileri gözaltına alındı.

Atambayev'in özel harekat polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından Sosyal Demokrat Partisi Başkan Yardımcısı Farid Niyazov ve Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva da polis tarafından elleri kelepçeli olarak İçişleri Bakanlığı merkez binasına getirildi.

Öte yandan, Atambayev'in teslim olma anı ve polisle konuşmalarının yer aldığı bazı görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla yapılan kayıtlarda, operasyon sırasında, Atambayev'in yatak odası, çalışma odası ve kütüphane bölümlerinin yer aldığı evin üçüncü katının girişinde kum dolu çuvallarla polise karşı siper alındığı görülüyor.

Görüntülerde, İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov'un içeriye girmesi ve çuvalların arasında belinde tabanca ve keskin nişancı tüfeğiyle saklanan Atambayev'in teslim olması için ikna edilmeye çalışıldığı diyalog yer alıyor.

Atambayev, destekçileri ve kendisinin can güvenliğinin sağlanacağı ve soruşturma sürecinin kanunlar çerçevesinde yapılacağının sözünü aldıktan sonra korumasına kapıları açması için talimat veriyor.

Kayıtlara göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, Atambayev'in kendileriyle gelmesi için kıyafetini değiştirmesini ve ilaçlarını yanına almasını istedikten sonra odadaki silahlara el konulacağını söylüyor.

- Atambayev'in saklandığı odadan silahlar çıktı

Operasyonun hemen ardından odalarda yapılan arama sonucu ele geçirilen silahları ve mühimmatları tek tek sayan Asanov, "Burada 13 otomatik silah, 2 tabanca ve bir keskin nişancı tüfeğiyle 35 dolu şarjör var." dedi.

Asanov'un eşliğinde merdivenlerden yürüyerek inen Atambayev, kendisini karşılayan maskeli özel hareket timiyle araca bindirilerek götürüldü.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat polisi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere Atambayev'in Koy-Taş köyündeki evine operasyon düzenlemişti.



Operasyon sırasında çıkan olaylarda bir polis hayatını kaybetmiş, pek çok polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bazı güvenlik görevlilerinin rehin alınması üzerine yarım kalan operasyon dün özel harekat tarafından yeniden düzenlenerek tamamlanmış ve Atambayev gözaltına alınmıştı.





