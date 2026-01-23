  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı Ahmet Özer'e hapis cezası! Trump'tan tarihin en büyük "gayrimenkul" hamlesi! Grönlandlılara kişi başı 1 milyon dolarlık servet teklifi! ABD’nin gazına gelirsen böle olur! İran'dan Zelenski'ye olay gönderme CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.” Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış! Bayrak Provokasyonuna Karşı ‘Biz’ Olabildik mi?” “Provokasyon Var, ‘Biz’ Yok” Çin'den, ABD'nin İran'a savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili tepki geldi Uyarı gibi itidal çağrısı Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Dünya Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı! FBI tebliğ etti...
Dünya

Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı! FBI tebliğ etti...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı! FBI tebliğ etti...

Eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da gözaltına alındığını bildirdi.

FBI Böyle tebliğ etti...

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Patel, çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalanıp gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor.

Patel, operasyonun ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydederek bu süreçte Meksika hükümetiyle işbirliği yapıldığını aktardı.

Orta Doğu’da gizli savaş çıktı: Çin’in J-35’e karşı ABD ’nin F-35 var! İlgili merak edilen ilginç cevap
Orta Doğu’da gizli savaş çıktı: Çin’in J-35’e karşı ABD ’nin F-35 var! İlgili merak edilen ilginç cevap

Dünya

Orta Doğu’da gizli savaş çıktı: Çin’in J-35’e karşı ABD ’nin F-35 var! İlgili merak edilen ilginç cevap

ABD'den İran'a yaptırım: Ekonomisine büyük zarar veriyor!
ABD'den İran'a yaptırım: Ekonomisine büyük zarar veriyor!

Dünya

ABD'den İran'a yaptırım: Ekonomisine büyük zarar veriyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk "MOSSAD ajanına" suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı
Gündem

Filistinli iş adamını takip ediyordu! Türk “MOSSAD ajanına” suçüstü! Üstünden bakın neler çıktı

İstanbul Sarıyer’de Filistinli bir iş insanının ofisine gizlice giren ve MOSSAD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alınan İsrail asıllı Türk şa..
Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düşt..
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23