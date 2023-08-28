Eski İYİ Parti yöneticisinden Akşener'le ilgili şok iddia! Vay vay vay

Önceki gün, yerel seçime ilişkin yol haritasını açıklayıp, tüm siyasi partilere, seçime ayrı ayrı girme çağrısı yapan Meral Akşener’le ilgili dikkat çeken bir yazı geldi. Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, eski bir İYİ Parti yöneticisinin Akşener’le ilgili değerlendirmesini köşesine taşıdı. Özçelik, özetle şunları kaydetti:

“Eski bir İYİ Parti yöneticisi (…) şu değerlendirmeyi yaptı:

“Meral Hanım sıkıntıda.

Yerel seçimde seçmen kuvvete yönelir.

Seçime tek başına girersek oyumuz düşer.

14 Mayıs’taki oyu alamayız.

Bu da bitiş demektir.

Bir daha toparlayamayız.

İttifaka mahkumuz.

Meral Hanım alt yapısını oluşturuyor.

Efelenmesi mezarlıkta ıslık çalma…”

Akşener’in açıklamasını,

“Mevsimlik milliyetçilik” olarak yorumlayanlar da var.

“Hasat zamanı tüccarın yanına geçer.

Milliyetçiliği bedava amele bulmak için” eleştirisi yapıyorlar.”



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