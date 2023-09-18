Eski istihbaratçıdan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olay ifşaatlar! İşte şimdi hapı yuttu

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili skandal sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CIA ajanı olmakla suçladı.

"Silahlı hava araçlarından rahatsızlık duyan bir insanın bu ülkeye aidiyeti sorgulanır. Hangi güç odaklarının değirmenine su taşıdığı sorgulanır. CIA ajanı Sezgin Bey kimin kolu olduğunu bu tepkisiyle bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor" diyen Orakoğlu, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Biz terör örgütlerinin tümünü düşman olarak görürüz. Arkalarındaki devletlerin de düşmanlığını biliriz. Dolayısıyla terör örgütlerinin değirmenine su taşıyan her tür açıklamayı bu ülkeye ve bu millete ihanet sayarız. Herkes safını net bir şekilde ortaya koymalı. Böyle, adalet diyerek, hukuk diyerek kendilerini kamufle etmeye kalkışmamalıdır.

Söz konusu iddia tüm dünyada fırtına koparan Wikileaks belgelerinden. Türk medyasının nerdeyse tamamı CHP’de fırtına koparan o belgelere ulaştı. Daha önce hakkında “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor belgeleri yayınlanan ve “TR 705” kodu taşıdığı için eleştirilere konu olan CIA ajanı Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait resmi belgeler de var. Kamuoyuna ve medya dünyasına yayılan bu belgeler incelendiğinde Sezgin Tanrıkulu’nun CIA ajanı olduğu neredeyse kesinleşti.

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ABD’li diplomatlar ile Tanrıkulu’nun görüşmelerinin not edildiği ABD Dışişleri Bakanlığı evraklarındaki dikkat çekici ifadeler, Tanrıkulu hakkında “CIA ajanı” iddialarına kaynak oldu. ABD bu kez de yanıltmadı. ABD’ye onlarca yıl CIA ajanı olarak hizmet eden Sezgin Tanrıkulu, ABD menfaatlerine artık bir yararı olamayacağı anlaşıldıktan sonra Wikileaks’ta deşifre edildi."