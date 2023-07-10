Eski istihbaratçıdan bomba Akşener iddiası! Duyan, kulaklarına inanamadı! Vay vay vay

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, “Meral Akşener’in CHP’ye destek vermesinin arka planında İsveç’ten alınan milyon dolarlık fonlar mı var?” sorusunu ortaya attı. Aynı zamanda eski istihbaratçı olan Orakoğlu, Türkiye gündemine bomba gibi düşen yazısında şunları kaydetti:

“11-12 Temmuz’daki NATO Vilnius Zirvesi’ne günler kala tüm dünyanın dikkatleri bu zirveye yönelmiş görünüyor. Zira İsveç’in NATO ittifakına üye olup olamayacağından çok Türkiye’nin ABD ve NATO karşısında geri adım atıp atmayacağı merak ediliyor sanırım. Zira Başkan Erdoğan zirve öncesinde teröriste kucak açan İsveç’e NATO vizesi vermeyeceklerini değişik platformlarda bizzat açıklamıştı. Bu satırların kaleme alındığı saatlerde 11-12 Temmuz kritik zirve öncesinde bir Kur’an-ı Kerim yakma eylemi için daha İsveç polisinden izin istendiği ortaya çıktı. 50’li yaşlarda bir kadın küstah sözler sarf ederek Kur’an-ı Kerim yakmayı talep etti. 28 Haziran’da İsveç’in başkenti Stockholm’de bir cami önünde Kur’an-ı Kerim yakma eylemi dünyada 60’a yakın İslam ülkesinde tepkilere neden olurken İsveç’te ve civar ülkelerde de kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıların organize bir şekilde devam edeceği göz önüne alınarak İİT ve İslam Konferansı Örgütü iş birliği ile birlikte gerekli idari ve cezai yaptırımların uygulanması elzem haline gelmiştir sanırım. Gerekirse kutsal kitabımız Kur’an- Kerim’i yakan teröristlerin cezalandırılmaları için örtülü olarak özel bir birim dahi kurulmalıdır.

MADRİD SÖZLEŞMESİ’NDEKİ PKK İLE MÜCADELE SÖZÜ UNUTULMUŞ, TÜRKİYENİN İSTEDİĞİ 42 PKK VE FETÖ’CÜ TERÖRİSTTEN KİMSE İADE EDİLMEMİŞTİR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Türkiye’ye iadeleri istenen 42 PKK/YPG ve FETÖ teröristlerinden hiçbiri Türkiye’ye iade edilmemiştir. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı ile Başkan Erdoğan’ın maketleri PKK’lı teröristlerce yakılarak aleyhte hakaretamiz ifadeler kullanılmıştır. PKK’lı teröristlerin bu alçak eylemlerine İsveç polisinin bir müdahalesi olmaması, üstelik birden fazla Kur’an’ı yakma eylemlerinde kutsal kitabımızı yakan teröristlerin polisçe korunması İsveç’in gerçek yüzünü, bir terör devleti olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

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İSVEÇ’Lİ ESKİ BAKAN İTİRAF ETTİ: TÜRKİYE’DEKİ PKK’YI İSVEÇ’TEN FİNANSE EDİYORLAR

İsveç’in özellikle teröre verdiği desteğin kesilmemesi ve Stockholm’de yaşanan Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türkiye’nin tepkisi çok sert olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsveç’in NATO’ya henüz giremeyeceği yönünde sinyaller verdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise geçtiğimiz günlerde ‘taahhütleri yerine getiriyoruz’ şeklinde gerçeklerle ilgisi olmayan bir açıklamada bulunmuştu. Ancak eski Dışişleri Bakanı olan Ann Linde’den ise olay yaratacak bir itiraf geldi. İsveç’in SVT kanalındaki bir belgesele röportaj veren Linde Türkiye’yi anladığını ifade ederek “Türkiye’deki PKK’yı İsveç’ten finanse ediyorlar” itirafında bulunmuştu. Linde, Türkiye’nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu ciddiye almadığını belirtti.

Linde’nin röportajını yayımlayan Expressen gazetesi son anlaşmada Finlandiya ve İsveç’in PKK ve diğer terör gruplarının finansmanına darbe vurma sözü verdiği belirtilirken, “Türkiye İsveç’in bunu yapmadığına inanıyor. Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde de bu eleştiriye katılmaya hazır” denildi. Linde röportajda, “Türkiye’deki PKK’nın İsveç’ten finanse edildiği konusunda haklılar. İsveç’te bir güvenlik sorunu olmadığı için Türklerin bunu yeterince ciddiye almadığımızı düşünmeleri de son derece normal” diyor. Linde konuşmasının devamında “Aynı örgütün parçası olacaksak, terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizi istemeleri ve bunu talep etmeleri meşru” dedi.

İSVEÇ’TEN TÜRKİYE’NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE. FONLAMAYLA DENGE-DENETLEME AĞI. AKŞENER-BİDEN İLİŞKİSİ?

Türkiye’nin içişlerine çeşitli vasıtalarla müdahale etmeyi sürdüren İsveç’in fon oyunu ortaya döküldü. NATO’ya girmek için Türkiye’nin kapısında bekleyen İsveç, ülkemize yönelik ‘beşinci kol faaliyetlerini son sürat devam ettiriyor. 6’lı masayı bir araya getiren ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’nin arkasından da İsveç’in çıkması dikkat çekti. İsveç devletinin açık kaynaklı fon bilgilendirme sistemi Openaid’de yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli’nden dönülmesi ve yeniden parlamenter sisteme dönüş için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla Türkiye’deki bazı kuruluşlara fon aktarıldı. İYİ Parti’nin bir dönem Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı’nı yapmış olan Adem Taşkaya, yine İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti saflarına katılan İsmail Ok, A Haber’de yaptıkları açıklamalarda ABD Başkanı Biden’e bağlı emperyalist güçler tarafından desteklenen dışarıdan fonlanan ‘Denge ve Denetleme Ağı’ içinde olan bir kişinin Akşener tarafından başkanlık divanına atanmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Zira bu kişiler her yere sızabilir ancak bir partinin genel başkanı bilerek atıyorsa orada soru işaretleri vardır. İşte bu süreçte yaşananlar sonrası biz isyan bayrağını açtık” demişlerdi.

İsveç bu kapsamda “Denge ve Denetleme Ağı Aşama 2” isimli yapılanmayı önce 1 milyon 385 bin 82 dolar (36 milyon 43 bin 19 TL), ardından 692 bin 541 dolar (18 milyon 26 bin 495 TL), 2023 seçimlerinin ilk turunda 296 bin 803 dolar (7 milyon 724 bin 698 TL), ikinci turunda 395 bin 738 dolar (10 milyon 299.615 TL) fonladı.”