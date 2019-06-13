Eski istihbaratçı Orakoğlu: Uğur Dündar artı1 TV için toplanıp iç edilen paralarla tehdit edildi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Uğur Dündar ilk önce, 'bana tehditler geliyor ama dik duracağım.' dedi. Aynı günün akşamında da anlaşılamayan bazı açıklamalarla vazgeçtiğiniı söyledi." diyen Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artı1 adlı televizyon kanalını kurduğunu hatırlatarak, "CHP'liler bir televizyon kanalı sahibi olurlarsa iktidara geleceklerini düşündüler. Kanunsuz olarak belediyelerden bu televizyon kanalı için para topladılar." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın CHP üst yönetimi tarafından baskı gördüğü için moderatörlükten vazgeçtiği iddialarını hatırlatan Orakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Uğur Dündar'ı tehdit ederken artı 1 televizyonu için toplanan paraların gündeme getirildiğini düşünüyorum.Bu televizyon kanalının başına Uğur Dündar getirilecekti ama o gün toplanan para ortada yok. Bu olayın tetkik edilmesi gerekiyor."

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