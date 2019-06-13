Eski istihbaratçı Orakoğlu: Uğur Dündar artı1 TV için toplanıp iç edilen paralarla tehdit edildi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önerisi ile ortak yayına moderatörlük yapması beklenen Uğur Dündar'ın vazgeçmesini değerlendiren Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, "Uğur Dündar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından artı 1 televizyonu için toplanan ve iç edilen paralarla tehdit edildiğini düşünüyorum. O gün toplanan paralar mutlaka araştırılarak sorumlular ortaya çıkarılmalı." dedi.13 Haziran 2019 Perşembe 09:50
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Bülent Orakoğlu, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Uğur Dündar ilk önce, 'bana tehditler geliyor ama dik duracağım.' dedi. Aynı günün akşamında da anlaşılamayan bazı açıklamalarla vazgeçtiğiniı söyledi." diyen Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artı1 adlı televizyon kanalını kurduğunu hatırlatarak, "CHP'liler bir televizyon kanalı sahibi olurlarsa iktidara geleceklerini düşündüler. Kanunsuz olarak belediyelerden bu televizyon kanalı için para topladılar." ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar'ın CHP üst yönetimi tarafından baskı gördüğü için moderatörlükten vazgeçtiği iddialarını hatırlatan Orakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Uğur Dündar'ı tehdit ederken artı 1 televizyonu için toplanan paraların gündeme getirildiğini düşünüyorum.Bu televizyon kanalının başına Uğur Dündar getirilecekti ama o gün toplanan para ortada yok. Bu olayın tetkik edilmesi gerekiyor."
yeniakit.com.tr
YORUM YAZ