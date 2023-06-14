Eski istihbaratçı gündemi sarstı! "Rus gizli servislerinde bu konuşuluyor" deyip İmamoğlu bombasını patlattı

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanı yapmak için harekete geçtiğini belirtti. Rus güvenlik ve istihbarat makamlarına yakın Telegram TV kanalında da ABD’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine yeni lider adayı olarak İmamoğlu’nu öne süreceğinin dile getirildiğini ifade eden Orakoğlu, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Akşener’in eski danışmanı Dr.Hasan Sami Özvarinli’nin İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesi sonrasında 8’li Koalisyon’un ve iltisak içinde olduğu Batılı ülkelerin Başkan Erdoğan ve milli irade karşısında çifte seçimlerde aldıkları net ve kesin mağlubiyet karşısında CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere siyasi partilerde yaşanan veya yaşanacak olan krizler ve verilen kritik bilgiler veya iddialar siyaset dünyasını şok etmişti. Özellikle Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni İmamoğlu kanalıyla bölerek ‘dizayn’ edeceği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Ekrem İmamoğlu’nu CHP’nin Genel Başkanlığı’na getireceğine yönelik iddia ve itiraflar bu kapsamda yer almıştı. Hasan Sami Özvarinli Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’in kırmızı çizgisi olduğunu altını çizerek açıklamıştı. Özvarinli tarafından ortaya atılan şok iddialar arasında “İYİ Parti lideri Akşener’in 24 Haziran’daki kongreye kendi anahtar listesi ile gireceği, kongrenin iki adaylı gerçekleşeceği, lakin Akşener ve çıkardığı blok listenin kongreyi alacağı, İYİ Parti kongresi tamamlandıktan sonra, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu’nun Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni dizayn etmeye çalışacağı” bulunuyor. İYİ Parti’yi gelecekte Buğra Kavuncu’ya bırakma stratejisi üzerinde mutabık kalan Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ise Ekrem İmamoğlu’nu Genel Başkan yapmak için mücadele edecek. Özvarinli’nin son açıklamaları da hakikaten skandal ötesi: “Süreç farklı gelişince bu sefer Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı’nı alamaz ise aynı Meral Akşener’in MHP’de yaptığı gibi yapacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölecektir. Solda yeni bir parti kuracaktır bunun da tüm desteğini üst akıl ve Meral Akşener verecektir. İYİ Parti’de kurulacak olan bu yeni parti ile ittifak yapacaktır. Üst akıl hem sağda hem solda tamamiyle kendine ait partiler istemektedir. Ele geçiremedikleri

zaman yeni bir parti kurup böleceklerinden herkes emin olabilir.’’

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ülkemizde bir siyasi partinin diğer bir siyası parti tarafından dizayn edilmesi olayı bu güne kadar yaşanmamıştır sanırım. Ancak bu örnekte ABD’nin taşeronu olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABD’nin ortak bir aday olarak destekledikleri İmamoğlu’nu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtmak için yaptıkları skandal iş birliği söz konusudur.

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RUS İSTİHBARAT BİRİMİ (FSB) VERİLERİNE GÖRE SEÇİM HEZİMETİ SONRASINDA ABD KILIÇDAROĞLU’NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ. YENİ LİDER ADAYI İMAMOĞLU!

Kılıçdaroğlu liderliğindeki 8’li koalisyonun, 2023 çifte seçimlerinde gerek parlamento gerekse Cumhurbaşkanlığı 1 ve 2’inci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğraması üzerine Kılıçdaroğlu’nun üstünün ABD tarafından çizildiği Rus güvenlik ve istihbarat makamlarına yakın Telegram TV kanalı tarafından yayınlanan bir analizde iddia edildi. Aynı analizde ABD’nin, Kılıçdaroğlu’nun yerine yeni lider adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu öne süreceği de güvenilir iddialar arasındaydı.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN ‘GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM’ DİYEMİYOR?

Partideki il başkanları ve eski milletvekilleri de “İmamoğlu açıktan bir çıkış yapmadığı için tartışılamıyor” değerlendirilmesi yapıyor. Parti içinde İmamoğlu’ndan bir hareket bekleyen isimler, “İmamoğlu, bir yandan da siyasi yasak ve belediyeyi kaybetme arasında sıkışmış durumda. Bu noktada delegenin vereceği karara bakılacak. Ama karar, zor bir karar. Bir değişim beklentisi var bir de yasal engeller var. CHP delegesi de karar verirken bunların hepsini düşünecek kadar bilinçlidir” yorumunu yapıyor. Seçimlerin ardından yaptığı ‘değişim’ çağrısıyla dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, talebini yineledi. CHP’nin MYK’deki görevlendirmelerine atıf yapan ve “Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz” çıkışı İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu yönetimine karşı “bayrak açması” olarak görülüyor. Ancak CHP’de şu andaki hava, Kılıçdaroğlu istemedikçe kurultayda genel başkan değişimi olmayacağı yönünde. (…)”