Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü köşesinde, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yaptığı konuşmasını değerlendirdi.

Akşener’in AK Parti’ye, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aday olarak görmek istediğini açıkladığı CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik eleştirilerine dikkati çeken Orakoğlu, “Akşener’in Bahçeli hakkında hiç yorum yapmaması Cumhur İttifakı’na yeşil ışık mı” sorusunu gündeme getirdi.

Orakoğlu, yazısında şöyle yazdı:

“Akşener’in ‘AK Parti’yi ekonomi üzerinden, Kılıçdaroğlu’nu ise koltuğundan başka bir şey düşünmeyen’ parti gibi sert sözlerle suçlaması İmamoğlu’nu ve Yavaş’ı korkak ve yüreksiz olarak topa tutması, buna karşılık MHP ve lideri Bahçeli hakkında hiçbir yorum yapmaması en azından Cumhur ittifakı ile ittifak ve iş birliği yapabileceğinin açık işaretlerini mi veriyordu?”

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