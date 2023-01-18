Eski istihbaratçı açıkladı! Kılıçdaroğlu rezil olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programda güvenlik firması SADAT’ın sadece 8 saniye süren bir reklamının yayınlanması, öküzün altında buzağı arayan çevreleri rahatsız etti. Kılıçdaroğlu'nun reklam üzerinden mağduriyet algısı oluşturmasına tepki gösteren Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu ise CHP Genel Başkanı'nın oyununu bozan SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’ye teşekkür etti.

İşte eski istihbaratçı Orakoğlu'nun o yazısının ilgili bölümü:

"Kılıçdaroğlu TV 100 ‘de Uğur Dündar’ın sunduğu programa katıldığı canlı yayında devamlı haksız ve hukuksuz bir şekilde suçladığı SADAT’ın reklamı çıkınca hiddetlenmiş gibi gözükerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadeleriyle SADAT’a hakaret ederek tehdit etti. Uğur Dündar, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, “Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan SADAT reklamını, yaklaşık üç saati bulan bizim programın yayınında sadece sekiz saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş.” açıklamasını yaptı. Değerli okurlarımız Kılıçdaroğlu ve ekibinin milli ve yerli unsurları hedef alarak aşağılaması hakaretler etmesi mahkeme kararlarına rağmen iftiralarına devam etmesi sanki cinnet boyutlarına ulaşmış görüntüsü verildi. Sekiz saniye süren reklamda SADAT’ın amblemi, Türk Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün yüz akı yazısı ve maskeli üç-dört askerin silahlı eğitim görüntüsü sekiz saniye içinde görüntülenmişti. Uğur Dündar’ın açıkladığı gibi SADAT reklamı bir aydır bu televizyonda üç saati bulacak şekilde yayınlanmıştı. Uğur Dündar reklam konusunda bilgisinin olmadığını söylerken TV100 yetkililerinden yazıyı kaleme aldığım saate kadar bir açıklama yapılamamış olması oldukça manidardı. Yaklaşık olarak 1 aydan beri devam eden SADAT reklamlarında TV 100‘e katılan hiçbir konuk rahatsız olmamışken Kılıçdaroğlu’nun tehdit edildiği iddiası bir o kadar komik Öküz’ün altında buzağı aramak atasözünü akıllara getirmektedir. Aslında Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı ile cuk oturan İ…. İle başlayan bir atasözü var ama. Neyse terbiyemizi bozmayalım. Şimdi sıkı durun, bu yaşananlar sadece SADAT’ın reklam polemiği! Kılıçdaroğlu da örtülü olarak SADAT’ın reklam polemiğine bir katkı sunuyor. İnanılır gibi değil ama Kılıçdaroğlu’nun SADAT’ı bir tehdit olarak görmediği tamamen kamuoyunu aldatmak için rol yaptığını ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunu nasıl aldattığını ortaya çıkaran SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’ye bravo diyorum.

(...) En hayati konularda dahi toplumu ve kendi medyasını dahi kullanmaktan kaçınmayan tiyatro oyuncuları ve şovmenlere taş çıkartan, yalancılıkta sınır tanımayan Kılıçdaroğlu, eğer Türkiye’de bırakın seçilmeyi, aday bile yapılmaması elzem görünüyor. Zira cumhurbaşkanı adayı bile olsa bu şerefli ve ulvi makamı hangi üç kağıtlarla rezil rüsva etmesine kesin izin verilmemeli. Bir kere daha yazıklar olsun!!!!"