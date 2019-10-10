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Eski Irak Başbakanı İbadi: Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
Eski Irak Başbakanı İbadi: Gösterilerde keskin nişancı kullanıldı

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçladı.

İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İbadi, Bağdat'ta bir grup gençle bir araya geldi.

Gösterilere değinen İbadi, "Daha önceleri de gösteriler yapıldı. Ancak bu gösterilerde yeni olan şey, hükümetin buna karşı acımasızca davranması, keskin nişancıların kullanılması ve televizyon kanallarının kapatılması oldu." ifadelerini kullandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin zaman zaman protestocuları dağıtmak için keskin nişancı kullandığı iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
  4. keskin nişancı
  5. Anadolu Ajansı

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