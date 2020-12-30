  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle kurduğu halı yıkama işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı
Aktüel

Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle kurduğu halı yıkama işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

Aksaray'da 44 yaşındaki eski hükümlü Kadir Köksal, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurarak aldığı hibeyle kurduğu halı yıkamacı dükkanıyla zor günleri geride bırakarak ailesiyle yeni bir hayat kurdu - Kadir Köksal: - "Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadım. İŞKUR'un eski hükümlülere uyguladığı projeden bir arkadaşım sayesinde haberim oldu. Hemen dosyamı hazırladım. Sağ olsunlar dosyamızı hemen işleme aldılar" - "Devletimiz sayesinde küçük mütevazı bir dükkan açtık. Tüm makinelerimizi ve gerekli eşyaları hibe desteğiyle aldım. Gayet güzel işlerimiz devam ediyor. Yaz döneminde yanımda 5-6 kişi çalıştırıyordum"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:03:47 -
Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle kurduğu halı yıkama işiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da, İŞKUR'un projesi kapsamında verilen hibeyle halı yıkama dükkanı açan eski hükümlü Kadir Köksal, zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir'de işlettiği halı yıkama dükkanında çıkan kavga nedeniyle 8 yıl cezaevinde kalan 44 yaşındaki Köksal'ın, cezası sonrasında iş bulma ümidiyle çaldığı kapılar bir bir yüzüne kapandı.

Köksal, 2018 yılında bir arkadaşının, İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"nden bahsetmesi üzerine, belgelerini hazırlayarak hibe başvurusunda bulundu.

Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 24 bin lira hibe desteği alan Köksal, halı ve perde yıkama makinesi, ütü, kurutma makinesi ile ofis malzemelerini alarak iş yerini açıp yeni bir hayata başladı.

Köksal, AA muhabirine, 2004 yılında kendi iş yerinde bir kavgaya karıştığını ve 8 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

Cezaevinde kaldığı dönemde tüm işini ve maddi gücünü kaybettiğini belirten Köksal, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamadığını kaydetti.

İŞKUR'un eski hükümlülere uyguladığı projeden bir arkadaşı sayesinde haberdar olduğunu dile getiren Köksal, "Hemen dosyamı hazırladım. Sağ olsunlar dosyamızı hemen işleme aldılar. Gereken evrakları hazırlayıp İŞKUR'a başvurdum. İŞKUR, dosyalarımızı kabul ettikten sonra bizlere eğitim verdi. Eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Hemen hibe alabilmek içim kendi bildiğim halı yıkama işiyle ilgili proje hazırladım." dedi.

- "Yaz döneminde yanımda 5-6 kişi çalıştırıyordum"

Köksal, 2018 yılında İŞKUR'a başvuruda bulunduğunu ve aynı yıl 24 bin lira hibe desteği alarak iş yerini kurduğunu ifade etti.

Halı, perde, koltuk ve kanepe yıkayarak ekmeğini kazandığını ve yeniden eski yaşantısına kavuştuğunu vurgulayan Köksal, şunları kaydetti:

"Hibe desteğiyle 2 halı yıkama ve perde yıkama makinesi ile ütü, bilgisayar ve masa aldım. Devletimiz sağ olsun çok destek oldu. Biz de verilen bu hibe desteğini doğru kullandık. Çok mücadele ettik hala da mücadelemiz devam ediyor. İşimizin peşinden koşuyoruz. Gün geçtikçe de ilerliyoruz. Tüm hükümlü arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Herkes projesini hazırlayıp, başvursun. Devletimiz sayesinde küçük mütevazı bir dükkan açtık. Tüm makinelerimizi ve gerekli eşyaları hibe desteğiyle aldım. Gayet güzel işlerimiz devam ediyor. Yaz döneminde yanımda 5-6 kişi çalıştırıyordum. Bu çalışan arkadaşlarımızı da eski hükümlü olanlardan seçiyorum. Kış döneminde biraz işlerimizin yoğunluğu azaldığı için 2-3 kişi çalıştırıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gündem

Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti
Siyaset

İmamoğlu, başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı itiraf etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu canlı yayında 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı en kötü 3 şeyi anlattı. İmamoğlu, hatalarının ol..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı için işareti vermişti! Cezalarla ilgili ilk duyuru validen geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ev partilerine baskın yapılacak" açıklamasının ardından, uygulamaya dair ilk duyuru Bolu'dan geldi. Y..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay