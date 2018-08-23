Eski hocasından Slimani itirafı!

Leicester City'nin sportif direktörü Jon Rudkin, Fenerbahçe'ye kiraladıkları İslam Slimani'nin kendileri için bir transfer başarısızlığı olduğunu söyledi.

Rudkin, "Ahmed Musa'dan ettiğimiz zarar kabul edilebilir. Ancak Slimani'de bir transfer başarısızlığı olduğu gerçek. Kiralamak değil aslında satmak istiyorduk. Fakat hiç bu yönde teklif almadık. En azından masraflarından kurtulmak adına kiralamak en iyi seçenek gibi duruyordu" diye konuştu.

Leicester, Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro'ya kiraladığı Slimani için Sporting'e iki yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.(Fotomaç)