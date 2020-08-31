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Aktüel Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü
Aktüel

Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:45:17 -
Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji öldü

YENİ DELHİ (AA) - Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji başkent Yeni Delhi’de tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında öldü.

NDTV televizyonunun habere göre, 10 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldığında beyin ameliyatı geçiren Mukherji'ye operasyonun ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Doktorlar, ameliyatın ardından Mukherji’nin komada olduğunu ve son günlerde sağlığının akciğer enfeksiyonu sebebiyle kötüye gittiğini kaydetti.

Eski Cumhurbaşkanı’nın milletvekili oğlu Abijit Mukherji, babasının akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mukherji, 51 yıllık siyasi hayatında farklı başbakanlar döneminde maliye, dışişleri ve savunma bakanlıklarında bulunmuş, 2012-2017 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Mukherji'nin ölümü üzerine aralarında Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi'nin de bulunduğu çok sayıda siyasetçi mesajlar yayımladı.

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