Eski HDP’li vekil Bilgen, Demirtaş’ın HDP’yi nasıl dolandırdığını ifşa etti!

Eski partisinde hiçbir şeyin şeffaf bir şekilde yapılmadığını belirten Ayhan Bilgen “Kapalı kapılar ardında toplumsal kaygılar için yapılıyor gibi kişisel cep doldurma operasyonları yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

HDP’NİN UÇAK BİLETLERİ ÜZERİNDEN VURGUN

Terörden tutuklu HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgen “HDP’nin uçak biletlerinin alındığı firmayı değiştirmeye 1 yıl boyunca MYK’nın gücü yetmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü uçak biletlerinin alındığı firma Selahattin Demirtaş’ın koruması tarafından kurulmuştu. Uçak biletleri de her gün yanlış alınıyordu. Fazla pahalı biletler kesiliyordu. Ben bunu 50 kere söyledim. 1 yıl boyunca gücümüz yetmedi. Yani uçak bilet firmasını değiştiremeyen bir firma olur mu? Türkiye’de başka hiç firma yok mu? Sadece genel başkanın korumasının firmasından bilet almak zorunda mıyız? Bu özgürlük mücadelesinin gereği mi?” diye sordu.