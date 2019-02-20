Eski hakime FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Akgül ile avukatı katıldı. Sanık Akgül, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock raporunun delil olamayacağını iddia etti. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün hakim-savcı sınavına yönelik oluşturduğu ve soruların verildiği "çalışma evinde" kaldığını ve en son görev yeri olan Elbistan'da örgütün "yargı imamıyla" aracı vasıtasıyla irtibat kurduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Akgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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