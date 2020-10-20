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Aktüel Eski Guatemala İletişim Bakanı Benito hakkında yakalama kararı çıktı
Aktüel

Eski Guatemala İletişim Bakanı Benito hakkında yakalama kararı çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:20:16 -
Eski Guatemala İletişim Bakanı Benito hakkında yakalama kararı çıktı

BUENOS AIRES (AA) - Eski Guatemala İletişim Bakanı Jose Luis Benito hakkında, kara para aklama suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Guatemala Başsavcılığından yapılan açıklamada, geçen hafta el konulan yaklaşık 16 milyon dolar değerinde nakit paranın bulunduğu evin Benito'ya ait olduğunu ve eski bakan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Savcılık, Benito'nun yakalanması için ikisi başkent Guatemala şehrinde, ikisi de Escuintla'da olmak üzere 4 adrese baskının düzenlendiğini ancak kendisinin bulunamadığını duyurdu.

Antigua Guatemala şehrinde 16 Ekim'de bir adrese yapılan baskında, 22 valizin içine saklanmış yaklaşık 16 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirilmişti.

Benito, Guatemala'nın eski Devlet Başkanı Jimmy Morales döneminde, 2018-2020 yıllarında İletişim, Altyapı ve Emlak Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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