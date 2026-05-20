Eski Google CEO'su, yapay zeka açıklaması yaptı! Öğrenciler yuhaladı

Uzun yıllar Google’ın tepe yöneticiliğini yapan Eric Schmidt, Arizona Üniversitesi mezuniyet töreninde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Teknolojinin geleceğine ve yapay zekanın dünyayı nasıl dönüştürdüğüne ilişkin konuşan Schmidt, özellikle iş hayatına dair yaptığı değerlendirmelerin ardından öğrencilerin protestosuyla yüzleşti.

Konuşmasında son 30 yılda teknolojinin geçirdiği büyük dönüşümü anlatan Schmidt, dizüstü bilgisayarların bilgiye erişimi yaygınlaştırdığını, internet ve akıllı telefonların ise dünyayı birbirine bağladığını söyledi. Ancak aynı teknolojilerin zaman içinde öngörülmeyen toplumsal sonuçlar doğurduğunu da kabul etti.

YAPAY ZEKA ÖVGÜSÜ TEPKİYİ TETİKLEDİ

Schmidt, yapay zekanın da benzer şekilde hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Ancak bu denge vurgusu, salondaki tepkiyi yatıştırmaya yetmedi.

Öğrencilerin asıl rahatsızlığı, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşüm üzerine yaptığı yorumlar sırasında ortaya çıktı. Schmidt’in bu alandaki açıklamaları, mezuniyet sevincinin yaşandığı törende bir anda protesto seslerinin yükselmesine yol açtı.

“İŞLERİMİZİ MAKİNELER ALACAK” KAYGISI SALONA YANSIDI

Konuşmasının en kritik bölümünde gençlerin yapay zekaya dair korkularına değinen Schmidt, makinelerin işleri insanların elinden alacağı yönündeki kaygının mantıksız olmadığını söyledi. Ancak buna rağmen gençlerin bu teknolojiden uzak durmak yerine onun gelişiminde söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Schmidt’e göre asıl mesele, yapay zekanın dünyayı değiştirip değiştirmeyeceği değil, bu dönüşümün insanlar tarafından ne ölçüde yönlendirilebileceğiydi. Fakat bu yaklaşım, törendeki öğrenciler arasında karşılık bulmadı.

GENÇLERİN ÖFKESİ BÜYÜYOR

Salondaki tepki, yalnızca bir konuşmaya yönelik anlık rahatsızlık olarak görülmedi. Bu olay, yapay zeka kaynaklı dönüşümün özellikle genç kuşaklarda giderek daha fazla kaygı ve öfke yarattığını gösteren çarpıcı örneklerden biri haline geldi.

Özellikle teknoloji dünyasında kararların küçük bir yönetici ve yatırımcı grubunun elinde şekillendiği düşüncesi, gençlerin “gelecek bizim elimizde” mesajlarına daha kuşkuyla yaklaşmasına neden oluyor. Mezuniyet törenindeki protestonun temelinde de bu güvensizlik hissinin bulunduğu değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA TARTIŞMASI SAHADAN SALONLARA TAŞTI

Schmidt’in karşılaştığı tepki, yapay zeka tartışmasının artık yalnızca teknoloji şirketleri, yatırımcılar ya da uzmanlar arasında yaşanmadığını da ortaya koydu. Konu artık doğrudan iş arayacak, kariyer kuracak ve geleceğini planlamaya çalışan gençlerin gündeminin tam ortasında yer alıyor.

Arizona Üniversitesi’ndeki bu protesto, yapay zekanın yalnızca teknik bir devrim değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal gerilim alanı haline geldiğini gösteren en dikkat çekici işaretlerden biri oldu.