Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez'in yeni takımı belli oldu
Son şampiyon Galatasaray'ın eski futbolcusu Jose Rodriguez, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu.28 Ağustos 2018 Salı 19:04
Bonservisi Bundesliga'nın Mainz takımında bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Jose Rodriguez, Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.
Geçen sezonu kiralık olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv takımında geçiren İspanyol futbolcu, Mainz tarafından bu kez de Hollanda 2. Ligi'ne gönderildi.
23 YAŞINDA 8. TAKIMI
Mainz'ın kadroda düşünmediği 23 yaşındaki orta saha, kariyerindeki 8. kez takım değiştirmiş oldu.
2015 yılında Galatasaray'ın Real Madrid alt yapısından bonservissiz bir şekilde transfer ettiği Jose Rodriguez, bir sene sonra 2.15 milyon euro bonservis ücretiyle Mainz'a transfer olmuştu.
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