Eski futbolculardan "Engelsiz Sigorta" projesine destek





İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta iş birliğiyle uygulamaya konulan "Engelsiz Sigorta" projesine destek amacıyla düzenlenen organizasyona, eski futbolcular ve sanat camiasından isimler katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kağıthane'de bir halı sahada düzenlenen etkinlikte eski futbolcular ve ünlüler karması, gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Eski hakem Erman Toroğlu'nun yönettiği maçta, eski futbolcular Emre Aşık, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Tuncay Şanlı, Volkan Arslan, Hayati Köse, Faruk Atalay ile Ahmet Dursun forma giydi. Pendikspor Ampute Takımı oyuncuları Deniz Kılıç, Fuseini Iddi ve Hüseyin Türkmen'in de yer aldığı ünlüler karmasında Salih Güney, İsmail Baki, Kemal Uçar, Ruhi Sarı, Ceyhun Fersoy, Doğukan Manço bulundu.

Eski futbolculardan Ergün Penbe, Rüştü Reçber, Tümer Metin ile şarkıcı Tuğba Yurt'un da katıldığı etkinlikte elde edilen gelir, "Engelsiz Sigorta" projesine aktarılacak.



Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ikincisini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Amacımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak. Ünlü isimlerin katılımıyla engelli bireylerin sorunlarını dile getirmeyi hedefliyoruz. Engellilerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu aşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta iş birliğiyle engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarına özel kaza ve sağlık sigortası projesi (Engelsiz Sigorta) uygulamaya konulmuştu.