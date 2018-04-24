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Eski futbolcudan TFF'ye çağrı: Kupayı Akhisar'a verin

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı maçın yankıları sürüyor.

24 Nisan 2018 Salı 22:02
Eski futbolcudan TFF'ye çağrı: Kupayı Akhisar'a verin

İki takımın da men edilmesi gerektiğini ifade eden Metin, ""Bu işin çözümü belli. Beşiktaş mağdurum diyor, Fenerbahçe mağdurum diyor. TFF'nin yapması gereken tek şey var; Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da men edeceksin, kupayı da Akhisar'a vereceksin. Bu işin çözümü bu"dedi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı değerlendiren Önder Özen ise, "Şenol hocanın da Aykut hocanın sporculuklarını hatırlayalım, ikisi de pırlanta gibi sporcu. İki tane çok saygın futbolcu ama öyle böyle değil ikisi de çok saygı değer futbol değeri. Kart görmezler, saha terbiyeleri 10 numara, hakemle, seyirciyle işleri olmaz. Geri gidiyoruz, 1985'leri gidiyoruz, şunu hayal edebilir miydik? Şenol hoca anlatıyor, Aykut hoca anlatıyor. Şunu arıyorum, konuşmalar farklı, o zaman biri doğru, diğeri doğru değil. İkisi de haklı olduğunu iddia ediyor. Bu iki zarif beyefendi, bugün asla hayal edemeyeceğimiz şeyleri konuşuyor, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:02
  1. tümer metin
  2. akhisarspor
  3. fenerbahçe

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