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Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis | İsmail Demiriz kimdir?

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, İsmail Demiriz kimdir? İsmail Demiriz kaç yaşında nereli? Eski futbolcu olan İsmail Demiriz hangi takımlarda oynadı? İsmail Demiriz'in örgütle bağlantısı ne? İşte konuya dair detaylar...

26 Mart 2019 Salı 12:06
Eski futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis | İsmail Demiriz kimdir?

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, İsmail Demiriz kimdir? İsmail Demiriz kaç yaşında nereli? Eski futbolcu olan İsmail Demiriz hangi takımlarda oynadı? İsmail Demiriz'in örgütle bağlantısı ne? İşte konuya dair detaylar...

İsmail Demiriz'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbol yapılanması"na yönelik davada yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dokuzuncu duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla katıldı.

Son savunması sorulan sanık Demiriz, "Suçsuzum demek bana büyük zül geliyor. Ama yine de söylüyorum; ben suçsuzum. Ne teröristim ne de üyesiyim. 41 kere milli formayı giydim. Bayrağımızı hakkıyla taşıdım. Allah'ı ve peygamberi herkese anlattım. Başka bir şey yapmadım. Benden nasıl terörist olur? Beraatimi istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu cezayı sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri indirim sebebi sayarak 1/6 oranında indirimle 6 yıl 3 ay hapse çeviren heyet, sanık hakkında daha önce konulan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı. 

Eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in aynı dosyada yargılayan mahkeme heyeti, firari sanık Arif Erdem ile İsmail Demiriz'in dosyalarının ayrı yargılanmak üzere ayrılmasına, Uğur Tütüneker'in ise suç unsurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetmişti. 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatılıyordu.

Uzun zaman ''imamlık'' yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Fetullah Gülen'in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütten bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy'un savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Alpsoy'un, "Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 dünya şampiyonasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı teşvik priminden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem'in bu parayı Fetullah Gülen'e götürdüğü, Gülen'in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem'in Gülen'in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu'na bu parayı verdiği ve Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif'e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekiyordu.

Örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olan Arif Erdem'in cep telefonundan Gülen'e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre FETÖ lideriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, İsmail Demiriz'in, Galatasaray'da oynarken örgüte ilk giren isimlerden olduğu, Uğur Tütüneker'in de örgüt temsilcileriyle hareket ettiği, örgütün desteğini aldığı ve örgüte maddi yardımda bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İsmail Demiriz kimdir?

İsmail Demiriz, 1983-1984 sezonunda Gençlerbirliği'ndeki performansıyla dikkat çekti ve A millî takımda sürekli forma giymeye başladı. Aynı sezonun sonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Ivić'in takımına transfer ettirdiği millî futbolculardan biriydi.

Ancak Ivić kısa süre sonra görevi bıraktı ve Jupp Derwall'lı yıllar başladı. İsmail Demiriz ise bu dönemin vazgeçilmez sağ bek oyuncusu oldu.

Genelde sırtında 2 numaralı formayı giyen Demiriz, Derwall ile kazanılan kupalarda büyük katkı sağladı. 1988-1989 sezonunda Mustafa Denizli ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın da yıldızlarından biriydi Demiriz. Bazı kritik maçlarda attığı kritik gollerle de ön plana çıkardı. 1993-1994 sezonunda futbolu Galatasaray'da bıraktı. Galatasaray kariyerini 4 lig, 4 de kupa şampiyonluğuyla tamamlamıştır. Futbolcu kariyeri ise şöyle;

İzmirspor (1979-Şubat 1980)

Kocaelispor (Şubat-Nisan 1980)

İzmirspor (Şubat 1980-1981)

Denizlispor (1981-1982)

Göztepe (1982-Nisan 1983)

İzmirspor (Nisan-Temmuz 1983)

Gençlerbirliği (1983-1984

Galatasaray (1984-1993)

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:06
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