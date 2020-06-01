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Spor

Eski futbolcu Chris Beaty, ABD'deki gösterilerde hayatını kaybetti

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de çıkan olaylarda, eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, polisin silahından çıkan mermilerin hedefi oldu. Ünlü sporcu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:26:00 -
Eski futbolcu Chris Beaty, ABD'deki gösterilerde hayatını kaybetti

ABD'li siyahi George Floyd'un ölümü sonrası ABD'de yaşanan protestolarda yine kan aktı.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, cumartesi akşamı Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet etmesi sonucu eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Indianapolis doğumlu olan Chris Beaty, 2000 ile 2004 yılları arasında kolej liginde mücadele eden Indiana Amerikan Futbolu takımında oynamıştı. Indianapolis'te tanınmış bir kişiliğe sahip olan 38 yaşındaki Beaty, sahibi olduğu şirketin ürettiği yeniden kullanılabilir maskeler için televizyon yayınına çıktığı belirtildi.

Cumartesi artan olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan Beaty'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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