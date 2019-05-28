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Eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık'ın vefatı

- Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal, Metin Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu- Aşık'ın cenazesi 30 Mayıs Perşembe günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

28 Mayıs 2019 Salı 23:31
Eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık'ın vefatı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı, vefat eden kulübün eski başkanlarından Metin Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Ersun Yanal ve Volkan Ballı, vefat haberiyle camiayı derinden üzen eski başkanlardan Metin Aşık'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunun Ali Koç, kulübe her anlamda hizmet etmiş bir büyüğü kaybetmenin acısı içinde olduklarını dile getirdi.

"Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun." diyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"1989-1993 yılları arasında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekor sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın büyüğü Sayın Metin Aşık'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Öncelikle ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu sıkıntılı günlerde kuvvet dilemek istiyorum. Allah'ın takdiri demekten başka yapacak bir şey yok. Çok beklenmedik bir şekilde gelişmiş. Çok detay vermek istemiyorum. Ailenin özelidir, isterlerse onlar açıklarlar. Ancak hepimiz için çok acı bir gün. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Kulübümüze de yıllarca her anlamda, maddi ve manevi hizmet etmiş bir büyüğümüzü kaybetmenin acısı içindeyiz."

Metin Aşık'ın cenaze töreniyle de ilgili bilgi veren Koç, "Cenaze namazı, 30 Mayıs Perşembe günü ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde olacak. Ardından da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Öncesinde Dereağzı Tesisleri'mizde kendisinin de isminin verildiği kamp binasının olduğu yerde bir törenimiz olacak. Oradan da hep beraber camiye geçeceğiz. Son görevimizi yerine getireceğiz. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.



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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:31
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Metin Aşık
  5. SÜPERLİG

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