Eski FARC liderlerinin yeniden silahlanması

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçladı.

Duque, Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinin yeniden silahlanacaklarını açıklamasının ardından televizyon kanallarından yaptığı konuşmada, direnişçilerin yakalanması halinde 863 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Duque, bu kişilerin yakalanması için özel bir birim kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Maduro'nun isyancılara sığınacak yer sağladığını öne süren Duque, konuyla ilgili Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido ile konuştuğunu belirtti.

Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinden "Ivan Marquez" kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını açıklamıştı.

- FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.



- Yeni Devlet Başkanı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı



Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağdaki Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.



Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.



Duque Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.