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Eski FARC liderlerinin "yeniden silahlanma" kararı

Mahkeme tarafından, bazı militanlarının yeniden silahlanma kararı aldıklarına ilişkin dün yayımlanan videoda görülen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin 4 eski üst yöneticisi hakkında "tutuklama" emri çıkarıldı

30 Ağustos 2019 Cuma 13:04
Eski FARC liderlerinin "yeniden silahlanma" kararı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) yeniden silahlanma çağrısı yapan 4 eski üst yöneticisi hakkında tutuklama kararı verildi.

Barış anlaşmasını uygulama organlarından Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi, FARC'ın eski yöneticilerinden gerçek adı Luciano Marin olan "Ivan Marquez"in yeniden silahlanacaklarına ilişkin açıklama yaptığı dünkü videoda görülen, örgütün önde gelen 4 ismi hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, videoda silahlı oldukları görülen Marin ve yanındaki FARC'ın bazı üst yöneticilerinin, 2016 barış anlaşması çerçevesinde kendilerine tanınan imtiyazları kaybettiği bildirildi.

- Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini de yürüten Marin, dün yayımlanan videoda, "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

Videoda, çevresinde eski FARC militanlarının bulunduğu görülen Marin, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Marin, "Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

- Örgüt, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

- Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, merkez sağdaki Demokrat Parti'nin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

Duque Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:04
  1. Ivan Duque Marquez
  2. Kolombiya
  3. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)
  4. Luciano Marin
  5. Özel Barış Hukuku (JEP) Mahkemesi

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