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Eski eşten yeni eşe 20 milyon TL'lik icra takibi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy'un, 1994 yılında boşandığı ilk eşi N.B., bir yıl sonra evlendiği ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında 24 yıl sonra nafakalarını tahsil edemediği gerekçesiyle 20 milyon liralık icra takibi başlattı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:46
Eski eşten yeni eşe 20 milyon TL'lik icra takibi!

Tekstilci Cahit Ecesoy, ilk eşi olan N.B.'den 1994 yılında aylık 1300 dolar yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın her yıl yüzde 50 artırılmasını kabul ederek boşandı. Cahit Ecesoy, 1995 yılında yeniden evlenerek iki çocuğu daha oldu. Cahit Ecesoy geçen Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olan kızları arasında miras paylaşıldı.

İlk eşi 20 milyonluk icra takibi başlattı

Cahit Ecesoy'un ilk eşi N.B., ikinci eşi Pervin Ecesoy ve ondan olma kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiasıyla 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Mahkeme kararından 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde ikinci eş Pervin Ecesoy'un aracı bağlanırken, evine haciz konularak eşyaları haczedildi.

İcra kararı karşısında çok şaşırdığını anlatan Pervin Ecesoy, eşi Cahit Ecesoy'un ölümünden bir hafta önce bile ilk eşine 3 bin 500 dolar olan nafakasını ödediğini söyledi. 24 yıl önceki boşanma kararı içeriğinden bilgisi olmadığını söyleyen Pervin Ecesoy, "İlk eşinin nafakası bunca yıllık evliliğimizde hiçbir zaman sıkıntı olmamıştı. Ancak şimdi öğrendiğimize göre nafaka kararında yıllık yüzde 50 artış şartı varmış o zamanki enflasyon şartlarında rahmetli eşim bu artışa itiraz etmemiş. Zaten eski eşi ile aralarında hiçbir zaman sorun yoktu. Eşim her ay aralarında anlaştıkları nafakayı düzenli öderdi. Hatta ölümünden bir hafta önce bile ilk eşinin aylık nafakası olan 3 bin 500 lirayı ödemiş. Tüm kızlarına ve torunlarına bakar özel okul masrafları ve diğer tüm masraflarını öderdi. Eşimin Selimpaşa ve Bodrumdaki yazlıklarına ben hiç gitmedim orada hep ilk eşi kalırdı. İlk eşiyle de küs değillerdi sık sık görüşürlerdi. Hatta eski eşinin ameliyatında dahi yanında refakatçisi olarak günlerce rahmetli Cahit kalmıştı. Eşim hiç bir icra takibi ve dava ile karşılaşmadı" dedi.

'Eşim hiçbir icra takibi ve dava ile karşılaşmadı'

Cahit Ecesoy'un ölümünün ardından miras paylaşımının herhangi bir dava olmadan anlaşarak yapıldığını belirten Pervin Ecesoy, "Eşimin ilk evliliğinden olan kızları ile eşimin vefatından sonra herhangi bir dava olmadan anlaşarak miras paylaşımı yaptık. O zaman da böyle bir borç hiç konuşulmadı. Hiç gündeme getirilmedi. Şimdi ise biri üniversite ikinci sınıfta okuyan diğeri ise henüz 14 yaşında olan iki evladımla birlikte 20 milyonluk borç ile karşı karşıyayız. Eşimin sağlığındaki son ay için bizden aylık 571 bin lira nafaka istiyorlar. Çocuklarımdan dahi bu parayı istiyorlar. Eşimden çocuklarıma kalan mallara bile haciz koydular. Evimizdeki tüm eşyalar gece yarısına kadar haczedilip götürüldü, oturduğumuz evi ve her şeyimizi satarak bu parayı bizden alacaklarını söylediler. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyiz. 14 yaşındaki kızımın bile 20 milyon nafaka borcu var. Kanunların böyle kötü niyetli insanların yanında olmaması gerekir. Çocuklarımın geleceğini kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:46
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
  3. Cahit Ecesoy
  4. Eski eşten icra takibi
  5. 20 milyon TL'lik icra
  6. nafaka davası

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