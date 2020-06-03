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Aktüel

Eski erkek arkadaşına kezzapla saldırdı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atıp yaralanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:52:06 -
Eski erkek arkadaşına kezzapla saldırdı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atıp yaralanmasına neden oldu.


Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Gürkan K .(45) eski arkadaşı olduğu iddia edilen F.Ö.’nün (45) kezzaplı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayda Gürkan K. ile iki kişi daha kezzaptan etkilendi. Olay yerine çağrılan iki ambulansta yaralılara müdahale edildi. Hastaneye kaldırılan Gürkan K’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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