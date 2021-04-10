Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker katıldığı bir programda döviz rezervleriyle ilgili yapılan algı operasyonlarına çok net yanıtlar verdi..

Türker açıklamalarında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt vererek: "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullandı.

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker, katıldığı bir programda, önemli konularda net açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yurtdışında rezerv, emanet olarak bulunan tüm altınını, parasını Türkiye'ye getirdiğinin altını çizen Türker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da net bir cevap vermiş oldu.