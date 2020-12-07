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Aktüel Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
Aktüel

Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:52:56 -
Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Danıştay üyesi Ramazan Erol, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Erol ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Erol, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Savunmaların ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ramazan Erol'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Erol hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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