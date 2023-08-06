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Gündem Eski CHP'li Sevigen iki büyükşehiri işaret etti: Kaybedecekler
Gündem

Eski CHP'li Sevigen iki büyükşehiri işaret etti: Kaybedecekler

Yeniakit Publisher
2023-08-06 07:53:00 -

CHP'nin Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan son detayları A Haber'de aktardı.

Sevigen, "Ekrem İmamoğlu tekrar İstanbul'a aday olmayı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultayı kazansa bile başarılı olması gerekiyor. CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler.

 

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve 7'li masada bulunan bütün liderler de yenildi. CHP kendi hatalarına baksın iç politikada ne yaptık, dış politikada ne yaptık bunlara bakılması lazım. Bunlar tartışılmadan Kemal Kılıçdaroğlu bütün yakın çevresindekileri kapının önüne koydu, o kapının önündekiler ise Ekrem İmamoğlu'na sığındı, ona kılavuzluk yaptılar." dedi.

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